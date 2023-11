Najstarsze miasto w Małopolsce to wcale nie Kraków. Oto prawdziwi "nestorzy"! [GALERIA]

To już kolejne makabryczne odkrycie w Krakowie na przestrzeni kilkunastu godzin! W jednym z mieszkań została znaleziona martwa kobieta. W rozmowie z "Super Expressem" rzecznik krakowskiej Prokuratury Okręgowej prok. Janusz Kowalski potwierdził fakt odnalezienia zwłok kobiety, jednak nie chciał mówić o szczegółowych okolicznościach sprawy. Te, ze względu na dobro postępowania, pozostają na razie tajemnicą.

Z nieoficjalnych informacji RMF FM wynika, że w Krakowie mogło dojść do zbrodni. Według tej relacji 20-letnia kobieta miała zostać uduszona przez swojego o rok starszego partnera w mieszkaniu przy ul. Bytomskiej. Później mężczyzna miał kupić bilet lotniczy do Londynu i wylecieć do Anglii z lotniska w Balicach. Na ten moment prokuratura nie chce komentować tej wersji zdarzeń i udzielać informacji na temat działań śledczych w tej sprawie.

