Gorlice. Ksiądz obrażał dzieci i przeklinał? Został zawieszony przez dyrektora szkoły

Trwa postępowanie dyscyplinarne wobec księdza uczącego religii w jednej ze szkół podstawowych w Gorlicach, który miał przeklinać w czasie zajęć, obrażać dzieci, a nawet straszyć je piekłem. Do listy zarzutów wobec duchownego, które formułują rodzice uczniów, należy zaliczyć również urządzanie sobie drzemek podczas lekcji, które w jego zastępstwie miały także prowadzić dzieci. Jak informuje Łukasz Balajewicz, zastępca burmistrza Gorlic, w tej sprawie do szkoły wpłynęły już dwie osobne skargi, każda podpisana przez kilkunastu rodziców, ale mają się pojawić następne.

- Decyzją dyrektora placówki ksiądz został zawieszony w wykonywaniu obowiązków nauczyciela, zgodnie z Kartą Nauczyciela i przepisami prawa. Czekamy na wyjaśnienie tej sprawy, bo procedura jest dosyć skomplikowana. Dyrektor szkoły zwrócił się na razie do kurii w Rzeszowie o delegację innej osoby do prowadzenia zajęć religii w tej samej szkole bądź wyrażenie zgody na ich prowadzenie przez innego księdza. Mamy nadzieję, że potrwa to jak najkrócej, bo ta sprawa nikomu nie służy - mówi Bałajewicz.

Jak informuje Kuria Diecezjalna w Rzeszowie, do Wydziału Katechetycznego nie wpłynęła żadna oficjalna skarga na zachowanie księdza.

O sprawie napisał wcześniej tvn24.pl.