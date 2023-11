Prokuratura zna przyczynę pożaru w miejskim archiwum! Jest akt oskarżenia

Akt oskarżenia w sprawie pożaru archiwum. Prokuratura zna przyczynę pożaru

Jest akt oskarżenia w sprawie pożaru archiwum miejskiego w Krakowie. Za przestępstwo przeciwko dokumentom odpowie rzeczoznawca ds. ochrony przeciwpożarowej. Grozi mu kara do 5 lat więzienia. Śledczy zaznaczają, że to nie kończy sprawy i odpowiedzialność karna grozi również innym osobom. Prokuratura zaznaczyła, że zna przyczynę pożaru, ale jej nie ujawni "z uwagi na dobro śledztwa".

- Prokuratura Okręgowa w Krakowie w dniu 23 listopada 2023 roku skierowała do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy II Wydział Karny akt oskarżenia przeciwko jednej osobie – rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpożarowej o przest. z art. 271 § 1 kk i art. 273 kk. Wymienionemu zarzucono m.in. przestępstwa przeciwko dokumentom. Co do pozostałych podejrzanych trwają czynności zmierzające do zakończenia toczącego się śledztwa. Wskazana powyżej decyzja o skierowaniu aktu oskarżenia nie kończy śledztwa dotyczącego pożaru w całości – czynności w sprawie są na bieżąco kontynuowane. Prokuraturze znana jest przyczyna pożaru, jednakże na obecnym etapie śledztwa informacja ta nie może zostać ujawniona z uwagi na dobro śledztwa i konieczność zapewnienia niezakłóconego przebiegu planowanych czynności. Śledztwo swym zakresem obejmuje również badanie spektrum działań podejmowanych w toku procesu inwestycyjnego przez urzędników miejskich oraz organy państwowe procedujące w procesie inwestycyjnym, natomiast prokuratura nie ujawnia treści planowanych decyzji merytorycznych - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Krakowie.

Pożar Archiwum Urzędu Miasta w Krakowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.