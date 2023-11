Zbrodnia w Krakowie

Śmierć młodej kobiety w mieszkaniu przy ul. Bytomskiej. Zarzut zabójstwa dla Jakuba K.

Prokuratura przedstawiła Jakubowi K. zarzut zabójstwa młodej kobiety, której ciało w sobotę (18 listopada) zostało znalezione w mieszkaniu przy ul. Bytomskiej w Krakowie. Mężczyzna złożył obszerne wyjaśnienia. Nie przyznał się do zarzutu. Śledczy chcą, by Jakub K. trafił do aresztu. Inna osoba usłyszy w tej sprawie zarzut składania fałszywych zeznań.