Tragedia w Krakowie

Przełom w sprawie śmierci 20-latki!? Do prokuratury zgłosił się mężczyzna

at 19:10

Będzie przełom w śledztwie dotyczącym śmierci 20-letniej kobiety, której ciało znaleziono przy ul. Bytomskiej w Krakowie? RMF FM podaje, że do prokuratury zgłosił się 21-letni mężczyzna, mogący posiadać wiedzę na temat tej sprawy. Nie ma natomiast potwierdzenia, że jest to partner 20-latki. Kierunek postępowania przyjęty przez prokuraturę wskazuje, że doszło do zabójstwa.