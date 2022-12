Nie żyje ks. Stanisław Urbański. Kiedy pogrzeb byłego proboszcza parafii św. Stanisława w Jodłowej?

Dramat pod Bochnią. Samochód przygniótł 57-latka. Doszło do strasznej awarii

Nie żyje ks. Stanisław Urbański. Były proboszcz parafii w Jodłowej miał 72 lata

W piątek, 23 grudnia zmarł ks. Stanisław Urbański, były proboszcz parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Jodłowej. Duchowny po odejściu z tego urzędu wyjechał do Austrii, gdzie był duszpasterzem do 2015 roku. Następnie wrócił do kraju i zamieszkał jako rezydent w Szczepanowie. Ostatnie lata życia spędził w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie. Wcześniej, jako wikariusz pracował w Nawojowej, Mielcu, Tymowej i Rzezawie. Zmarł w wieku 72 lat. Pogrzeb ks. Stanisława Urbańskiego odbędzie się w środę, 28 grudnia w Szczepanowie. Msza święta pogrzebowa rozpocznie się w kościele parafialnym o godz. 13.00. Po jej zakończeniu na miejscowym cmentarzu nastąpi pochówek. Poniżej nota biograficzna, umieszczona na stronie internetowej diecezji tarnowskiej.

Kim był ks. Stanisław Urbański? Nota biograficzna

Ks. Stanisław Urbański urodził się 7 lutego 1950 roku w Brzesku, jako syn Karola i Magdaleny z domu Kądziołka. Pochodził z parafii Szczepanów. Egzamin dojrzałości złożył w 1969 roku w Brzesku. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 6 czerwca 1976 roku, w Tarnowie. Jako wikariusz pracował w parafiach: Nawojowa (od 24 czerwca 1976 roku), Mielec – Matki Bożej Nieustającej Pomocy (od 18 czerwca 1979 roku), Tymowa (od 26 czerwca 1984 roku) i Rzezawa (od 24 września 1986 roku). W dniu 18 maja 1990 roku został mianowany proboszczem parafii pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Jodłowej. Urząd proboszcza pełnił do sierpnia 1995 roku, a następnie podjął posługę duszpasterską w Austrii. Po powrocie z Austrii w 2015 roku, zamieszkał w parafii Szczepanów, w charakterze rezydenta. Od 16 października 2017 roku mieszkał w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie. W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w dniu 25 marca 1991 roku diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale.

