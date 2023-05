Nie żyje ks. Zbigniew Letkiewicz. Sercanin zmarł w wieku 89 lat

Tarnów. Nie żyje ks. Zbigniew Letkiewicz. Miał 89 lat

W poniedziałek, 22 maja zmarł ks. Zbigniew Letkiewicz, kapłan związany ze Zgromadzeniem Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Ks. Letkiewicz miał 89 lat. Urodził się we Lwowie, pierwsze śluby zakonne złożył 14 września 1952 r. w Stadnikach, a święcenia kapłańskie przyjął 12 marca 1960 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej z rąk abp Karola Wojtyły. Jako duszpasterz pracował w parafiach w Krakowie, Łobzie, Tucznie, Chmielowie, Bełchatowie i Sosnowcu. Był proboszczem parafii w Stadnikach oraz kapelanem sióstr w Gorzkowie. W latach 1967-1977 był misjonarzem w Indonezji. Po powrocie pełnił funkcje asystenta prowincjała oraz sekretarza prowincjalnego, a także przełożonego wspólnoty w Lublinie i Gdyni. Od 1994 r. mieszkał w Tarnowie. - Zawsze pogodny, uśmiechnięty i otwarty do ludzi. Swoje obserwacje świata i ludzi umiejętnie zapisywał w dowcipnych fraszkach i wierszach. Niech Boże Serce, któremu zawierzył swoje życie, przyjmie go do swojego Królestwa! - napisali we wspomnieniu księża sercanie.

Pogrzeb ks. Zbigniewa Letkiewicza odbędzie się w poniedziałek (29 maja) w kościele parafialnym w Koszycach Małych. Msza św. rozpocznie się o godz. 11.30, a po niej nastąpi odprowadzenie ciała na pobliski cmentarz.

