Nie żyje rowerzysta potrącony przez osobówkę. Kierująca wymusiła pierwszeństwo

Chcą usunąć posąg Lecha Kaczyńskiego z Placu Dworcowego. Do sądu trafiła skarga

To do dziś najwyższa wygrana w Lotto. Gracz trafił "szóstkę" i wygrał ponad 36 mln zł

Śmiertelny wypadek w Wierzchosławicach. Nie żyje rowerzysta potrącony przez opla

Lekarzom nie udało się uratować życia 71-letniego rowerzysty, który w piątek, 17 marca w Wierzchosławicach (powiat tarnowski) został potrącony przez osobowego opla. Mężczyzna z poważnym urazem głowy trafił do szpitala, gdzie zmarł nazajutrz po zdarzeniu. Za kierownicą samochodu siedziała 35-letnia kobieta. Będzie ona odpowiadać przed sądem za spowodowanie wypadku śmiertelnego. Z ustaleń policji, opartych między innymi na relacji świadków wynika bowiem, że kierująca wymusiła pierwszeństwo i doprowadziła do zderzenia z cyklistą. 35-latka była trzeźwa. Grozi jej kara do 8 lat więzienia. W tym przypadku nie zastosowano aresztu tymczasowego. Kobieta będzie odpowiadać z wolnej stopy.

Sonda Czy sprawcy śmiertelnych wypadków powinni otrzymywać karę jak za zabójstwo? Tak Nie Nie mam zdania