Bezczelnie oszukiwał księży. Wyłudzał od niech pieniądze na pogrzeb nieistniejącego dziecka

Wykorzystywał empatię księży, żeby nieuczciwie się wzbogacić! Na terenie województwa zachodniopomorskiego zatrzymano 40-letniego mężczyznę, który oszukiwał duchownych z powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego i brzeskiego. Podejrzany wmawiał swoim ofiarom, że jest ojcem zmarłego dziecka i potrzebuje pieniędzy na pogrzeb. Księża wierzyli w zmyśloną przez niego historię i przekazywali mu pieniądze.

Prokuratura nie podaje dokładnej kwoty, jaką wyłudził od duchownych 40-latek. Wiadomo jedynie, że mężczyźnie przedstawiono sześć zarzutów oszustwa. Podejrzany ma bogatą przeszłość kryminalną. W więzieniu przesiedział już kilkanaście lat. Zgodnie z decyzją sądu 40-latek trafił na trzy miesiące do aresztu.

- Jak ustalono w toku prowadzonego postępowania 40-letni mężczyzna, w okresie od stycznia do marca b.r. pojawiał się w lokalnych parafiach na terenie powiatu gorlickiego, nowosądeckiego oraz brzeskiego, informując księży o śmierci swojego - w zależności od prezentowanej przez podejrzanego wersji - 2 lub 3 letniego dziecka. Mężczyzna powołując się na swoją trudną sytuację materialną i osobistą tragedię wykorzystał empatię i współczucie pokrzywdzonych oraz wyłudził od wymienionych rożnego rodzaju kwoty pieniędzy z przeznaczeniem na pokrycie fikcyjnych kosztów związanych z rzekomą organizacją pochówku dziecka. Dzięki wnikliwym czynnościom podejmowanym przez prokuratora i funkcjonariuszy Policji podejrzany został zatrzymany na terenie województwa zachodniopomorskiego w dniu 19 czerwca 2024 r., a następnie doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Gorlicach, gdzie usłyszał 6 zarzutów popełnienia przestępstw z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 k.k. W przeszłości mężczyzna był wielokrotnie karany i odbył łącznie karę kilkunastu lat pozbawienia wolności. Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanego prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował izolacyjny środek zapobiegawczy na okres trzech miesięcy. Obecnie podejmowane są kompleksowe czynności dochodzeniowo-śledcze celem ustalenia ewentualnych innych osób będących pokrzywdzonymi w ramach przestępczego procederu prowadzonego przez podejrzanego - poinformowała prok. Justyna Rataj-Mykietyn, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

