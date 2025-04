Szymon zginął po ataku znajomego. Prokurator mówi, co dalej z nastoletnim sprawcą

Sąd rodzinny zbada, czy nieletni może odpowiadać jak dorosły. Jeżeli sąd dojdzie do takiego wniosku, to wówczas przekaże sprawę prokuratorowi i dopiero wtedy prokurator będzie organem właściwym do prowadzenia postępowania przeciwko temu nieletniemu. Hipotetycznie, wtedy w rachubę wchodzi wymierzenie kary do 25 lat pozbawienia wolności - powiedział Radiu ESKA Mieczysław Sienicki, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnowie.