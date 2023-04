Przyszła do więzienia z nietypowym prezentem dla konkubenta. Podejrzenia wzbudziły dwa zawiniątka

Opel wpadł do potoku po zderzeniu z innym samochodem. Kierowca został uwięziony

Przyszła do więzienia, żeby odwiedzić konkubenta. Przyniosła ze sobą narkotyki

W niedzielę (9 kwietnia) w więzieniu w Nowym Wiśniczu stawiła się 38-letnia mieszkanka Bochni. Kobieta przyszła na umówione wcześniej widzenie ze swoim konkubentem odbywającym tam karę pozbawienia wolności. Tuż przed spotkaniem z osadzonym, zgodnie z obowiązującymi procedurami funkcjonariusze służby więziennej dokonali kontroli osobistej kobiety i wnoszonych przez nią przedmiotów. W trakcie czynności strażnicy ujawnili przy niej dwa zawiniątka. Zapytana o znajdującą się w nich zawartość 38-latka bez ogródek oświadczyła, że są to… marihuana i metaamfetamina. Według relacji kobiety jedna z substancji miała trafić do osadzonego konkubenta, z którym miała się tego dnia spotkać.

Przedstawiciele zakładu karnego natychmiast wezwali na miejsce policyjny patrol, a wskazane niedozwolone substancje zabezpieczyli do momentu przyjazdu mundurowych. Skierowani na miejsce funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu przy użyciu testera narkotykowego sprawdzili posiadane przez kobietę substancje. Wyniki testów potwierdziły, że były to: marihuana (1,18 g) i metaamfetamina (2,47 g). Policjanci zabezpieczyli narkotyki i zatrzymali 38-letnią mieszkankę Bochni. Kobieta usłyszała zarzut posiadania środka odurzającego oraz substancji psychoaktywnej, który podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

