W jednej z parafii znajdujących się na Sądecczyźnie i należących do diecezji tarnowskiej doszło do skandalu. Jak dowiedział się "Super Express" organista, będący również opiekunem chóru wysyłał nieletnim obsceniczne materiały wideo o podtekście seksualnym. Te filmiki trafiły do naszej redakcji. Ze względu na swoją wulgarność nie nadają się one jednak do publikacji.

Informator przekazał nam, że mieszkańcy parafii, w której pracuje organista mają obawy o bezpieczeństwo swoich dzieci. Zapytaliśmy władze kościelne i świeckie o informacje w tej bulwersującej sprawie.

- W związku z podejrzeniem naruszenia przez pracownika naszej parafii zasad określonych w "Standardach Ochrony Małoletnich" toczy się postępowanie wyjaśniające. Informuję, że do momentu wyjaśnienia sprawy przez odpowiednie instytucje, Organista został odsunięty od posługi w parafii - poinformował "Super Express" proboszcz.

Z informacji przekazanych nam przez delegata biskupa tarnowskiego ds. ochrony nieletnich ks. Bogdana Węgrzyna wynika, że władze kościelne złożyły w tej sprawie zawiadomienie do organów ścigania. Nie zostało natomiast wszczęte postępowanie kanoniczne, ponieważ organista jest osobą świecką, a nie duchowną.

- W dniu 5 listopada 2024 roku delegat Biskupa Tarnowskiego ds. ochrony dzieci i młodzieży otrzymał informację o podejrzeniu nieprawidłowych zachowań wobec nieletnich. Do złożenia takiego zawiadomienia Ks. Proboszcz był zobligowany przepisami wykonawczymi obowiązującymi w diecezji tarnowskiej dotyczącymi ochrony małoletnich. Proboszcz bezzwłocznie tj. 6 listopada br. zgłosił te sprawy do właściwych orangów ścigania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z uwagi na jego podejrzenie, że stosowne zachowanie dotyczy osoby świeckiej. Formalnie zgłoszenie do władz kościelnych w Tarnowie wpłynęło w dniu 8 listopada 2024 roku z wiadomością, iż zostały poinformowane właściwe organy ścigania. Na podstawie uzyskanych informacji, w tym przede wszystkim od ks. Proboszcza, również delegat biskupa powiadomił Prokuraturę Rejonową w Nowym Sączu w dniu 8 listopada 2024 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i nałożonym na niego obowiązkiem. Wedle wiadomości posiadanych przez delegata Biskupa Tarnowskiego ds. ochrony dzieci i młodzieży, Proboszcz parafii niezwłocznie zawiesił w pełnieniu obowiązków osobę, której sprawa dotyczy. Zgodnie z przepisami prawa kanonicznego, Kodeks Prawa Kanonicznego, Vos estis lux mundi i innych dokumentów, proces karny kanoniczny dotyczy duchownych, a nie Osób świeckich - przekazał "Super Expressowi" ks. Bogdan Węgrzyn, delegat biskupa tarnowskiego ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Prokuratura milczy

Czy organista został zatrzymany i czy zostały mu przedstawione zarzuty? Śledczy odmawiają informacji na ten temat. Nie wiadomo też, czy mężczyźnie zakazano kontaktowania się z nieletnimi, tak by nie otrzymywali oni kolejnych obscenicznych filmików.

- Na chwilę obecną Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu nie udziela informacji odnośnie ewentualnego prowadzenia opisanego postępowanie - napisała Sylwia Lenart-Cabała, Prokurator Rejonowy w Nowym Sączu.

Łukasz Ż. doprowadzony do prokuratury. Usłyszał zarzuty

