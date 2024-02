Nagrywał dziewczynki, żeby bezwzględnie je wykorzystywać. Paweł T. skazany na 13 lat więzienia

Sąd Okręgowy w Tarnowie wydał wyrok skazujący w wyjątkowo bulwersującej sprawie. Zgodnie z orzeczeniem Paweł T. ma spędzić w więzieniu 13 lat. Mężczyzna był oskarżony o bezwzględne wykorzystywanie seksualne małoletnich dziewczynek. 28-latek za pomocą komunikatorów internetowych namawiał ofiary do wysyłania mu nagich zdjęć i filmów. Mimo zapewnień o zachowaniu dyskrecji te materiały były przez niego utrwalane i służyły mu do szantażu dziewczynek. Mężczyzna pod groźbą upublicznienia zdobytych podstępem zdjęć i filmów żądał od pokrzywdzonych wykonywania różnych czynności seksualnych, nagrywania ich i wysyłania mu kolejnych materiałów. Niektóre z ofiar zmuszał do tych czynności nawet ponad 100 razy, w dodatku ujawniając skłonności perwersyjne oraz sadystyczne. To odcisnęło straszne piętno na pokrzywdzonych. Część z nich doznała załamania psychicznego.

- Pawłowi T. zarzucono popełnienie 15 czynów zabronionych na szkodę 8 małoletnich dziewcząt. Sprawca przy użyciu komunikatorów internetowych wyszukiwał swoje ofiary, łączył się i nakłaniał je do udostępnienia mu zdjęć oraz filmów, zawierających ich nagi wizerunek. Podstępnie zapewniał przy tym ofiary o poufności i o braku możliwości utrwalania przez niego przekazywanych mu materiałów. W rzeczywistości materiały po otrzymaniu utrwalał bez zgody pokrzywdzonych i przechowywał na nośnikach elektronicznych. Następnie szantażem i groźbami karalnymi, polegającymi na upublicznieniu tych materiałów zmuszał pokrzywdzone do wykonywania różnych czynności seksualnych i nagrywania tego kamerą aparatu telefonicznego. Niektóre ofiary były wielokrotnie (nawet ponad 100 razy) zmuszane do wykonywania takich czynności, które przybierały czasami charakter sadystyczny i poniżający. W wyniku tak drastycznego sposobu działania oskarżonego część osób pokrzywdzonych doznała załamania psychicznego, w postaci zespołu stresu pourazowego - informuje Prokuratura Okręgowa w Tarnowie.

Warto zaznaczyć, że prokuratura przedstawiła Pawłowi T. między innymi zarzut zgwałcenia, pomimo że z żadną z ofiar nie spotkał się twarzą w twarz. Komunikacja odbywała się wyłącznie przez Internet. Sąd podzielił jednak punkt widzenia prokuratury i uznał, że oskarżony swoim działaniem zrealizował również znamiona zgwałcenia. Paweł T. został aresztowany w listopadzie 2022 r. i od tego czasu przebywa za kratkami. Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie jest nieprawomocny i przysługuje od niego odwołanie do Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Sonda Czy polski wymiar sprawiedliwości działa skutecznie? tak nie nie mam zdania