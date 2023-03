i Autor: Couleur/cc0/pixabay, cocoparisienne/cc0/pixabay Mieszkańcowi Lipinek, który uwięził żyjącego psa w worku i wyrzucił go na śmietnik grozi kara do 3 lat więzienia / zdjęcie ilustracyjne.

Grozi mu surowa kara

To okropne, co zrobił z żyjącym psem! Nieludzkie bestialstwo. Aż nie chce się wierzyć

Co za bestialstwo! Mieszkaniec Lipinek (powiat gorlicki) tak mocno chciał się pozbyć swojego psa, że... uwięził go w zawiązanym worku i wyrzucił na śmietnik. Zwierzak przeżył, bo w kontenerze na odpady znalazły go przypadkowe osoby. Sprawcy przedstawiono zarzuty usiłowania zabicia psa. Nikczemnikowi grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.