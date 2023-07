Co za pech

Zaczarnie. Nie żyje 29-letni mężczyzna. Został przygnieciony przez prasę do słomy

W poniedziałek, 24 lipca około godz. 13.00 w Zaczarniu (powiat tarnowski) zginął młody mężczyzna. 29-latek wykonywał prace polowe i był kierowcą maszyny prasującej słomę. W pewnym momencie, z niewyjaśnionego jeszcze powodu, stracił panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do jego przewrócenia i przygniecenia mężczyzny. Niestety odniesione przez poszkodowanego obrażenia były tak poważne, że nie udało się go uratować. 29-latek zmarł na miejscu zdarzenia. Przyczyna wypadku zostanie ustalona w trakcie wszczętego przez prokuraturę śledztwa. Wczoraj w Zaczarniu pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej, którzy badali okoliczności tragicznego zdarzenia.

