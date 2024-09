Po południu w poniedziałek, 23 września w miejscowości Sechna (powiat limanowski) zginął 57-letni traktorzysta przygnieciony przez maszynę. Policja podaje, że do wypadku śmiertelnego doszło w terenie o dużym nachyleniu. To tam kierowca stracił panowanie nad ursusem. Obrażenia doznane podczas upadku i przygniecenia okazały się śmiertelne, 57-latek zmarł na miejscu tragicznego zdarzenia.

Do wypadku doszło wczoraj o godz.16:20. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 57-latek kierujący ciągnikiem rolniczym marki Ursus wykonując prace rolnicze na swoim gruncie o sporym nachyleniu w nieustalonych okolicznościach doprowadził do wywrócenia ciągnika w wyniku czego kierujący został przygnieciony pojazdem i zmarł na miejscu. Wykonano czynności z udziałem Prokuratora, ciało zabezpieczono do badan sekcyjnych. Policjanci ustalają dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego wypadku - informuje policja.