Wieczorem w poniedziałek, 23 września w Nowodworzu pod Tarnowem miał miejsce wypadek drogowy, który zakończył się śmiercią 40-letniego mężczyzny. Kierował on mazdą i z niewyjaśnionych powodów zjechał na przeciwny pas ruchu, wprost pod nadjeżdżająca ciężarówkę. Kierowca mazdy zginął na miejscu kraksy, drugiemu z uczestników wypadku nic się nie stało.

Do czołowego zderzenia z pojazdem ciężarowym doszło w poniedziałek, 23 września, około godziny 20:50. Kierujący Mazdą, jadąc w kierunku Tarnowa, z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, uderzając w nadjeżdżający z naprzeciwka samochód ciężarowy. 40-letni kierowca osobówki został zakleszczony w pojeździe, gdzie udzielono mu pierwszej pomocy. Po wydobyciu go z samochodu kontynuowano czynności medyczne, jednak pomimo wszelkich starań, mężczyzna zmarł na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń. Kierowca ciężarówki nie odniósł obrażeń. Został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu i okazał się trzeźwy. W pojazdach nie było pasażerów. Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci z Komendy Miejskiej w Tarnowie pod nadzorem prokuratora. Droga wojewódzka 977 była całkowicie zablokowana do godziny 23:30 - poinformowała tarnowska policja.