To było najgorętsze wydarzenie beauty. Raj dla miłośników piękna otwarty przez 2 dni…

Już od progu dało się wyczuć atmosferę ekscytacji. Przestrzeń została zaaranżowana w sposób, który zachęcał do eksploracji. Różnorodne strefy tematyczne prezentowały najnowsze kolekcje makijażowe, innowacyjne formuły pielęgnacyjne oraz akcesoria do stylizacji.

Co przyciągało uwagę?

Nowości kosmetyczne: Sephora House to przede wszystkim okazja do zapoznania się z najnowszymi produktami, które dopiero wchodzą na rynek. Marki takie jak prezentowały swoje hity, a eksperci chętnie dzielili się wiedzą na temat ich działania i aplikacji.

Strefy testowania: Największym atutem wydarzenia była możliwość przetestowania wszystkich produktów. Od podkładów i cieni do powiek, po kremy i serum – wszystko było na wyciągnięcie ręki. Asystenci Sephora byli obecni w każdej strefie, służąc pomocą w doborze odpowiednich odcieni i doradzając w kwestii pielęgnacji.

Masterclassy i warsztaty: Program Sephora House był wypełniony po brzegi interesującymi warsztatami i masterclassami prowadzonymi przez znanych makijażystów i ekspertów od pielęgnacji. Można było nauczyć się trików makijażowych, poznać tajniki idealnej pielęgnacji skóry oraz dowiedzieć się, jak dopasować produkty do indywidualnych potrzeb.

Personalizowane porady: Na miejscu można było skorzystać z bezpłatnych konsultacji z ekspertami, którzy analizowali typ skóry i dobierali odpowiednie produkty. To doskonała okazja, aby rozwiać wątpliwości i uzyskać profesjonalne porady dotyczące pielęgnacji i makijażu.

W tym roku szczególną popularnością cieszyło się stanowisko marki Kosas. To gorąca nowość w polskiej Sephorze. Ich róże do policzków podbiły serca odwiedzających. Również marka Benefit Cosmetics zachwyciła nowościami. Już w maju w ofercie pojawią się kremowe bronzery Hoola. Kochana przez Polki marka Rituals zaprezentowała nową kolekcję zapachową ich kultowych produktów. Rare Beauty w tym roku postawiło na nową kolekcję róży do policzków w wyjątkowej formule.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się również stanowisko Sephora Collection. Marka własna Sephory to coraz więcej produktów, które z powodzeniem mogą rywalizować z największymi markami.

Sephora House to wydarzenie, które z pewnością na długo zapadnie w pamięć wszystkim miłośnikom piękna. To nie tylko okazja do zapoznania się z nowościami kosmetycznymi, ale przede wszystkim możliwość zdobycia wiedzy, inspiracji i nawiązania kontaktów z innymi pasjonatami. Profesjonalna obsługa, bogaty program i fantastyczna atmosfera sprawiły, że wizyta w Sephora House była prawdziwą przyjemnością i inspiracją do dalszych eksperymentów z makijażem i pielęgnacją.

i Autor: Karolina Piątkowska Sephora

i Autor: Karolina Piątkowska Sephora

i Autor: materiały prasowe Sephora