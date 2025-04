Co dalej?

Szok! Reaktor Maria wyłączony! Czy to koniec leczenia raka w Polsce? Sprawdź, co się dzieje

Wiadomość, która zmroziła krew w żyłach pacjentów onkologicznych! Reaktor Maria, jedyny w Polsce producent radioizotopów dla medycyny nuklearnej, został wyłączony! Czy to oznacza, że zabraknie leków na raka i diagnostyka stanie? Co się dzieje i czy jest to powód do niepokoju. Ekspert wyjaśnia, co oznacza wyłączenie jedynego polskiego reaktora jądrowego.