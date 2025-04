Jedyny polski reaktor jądrowy MARIA przestał działać. "Brak pozwoleń" i "najpoważniejsze zagrożenie"

Reaktor MARIA przestał działać

Reaktor jądrowy MARIA, nazwany na cześć Marii Skłodowskiej-Curie to duma polskiej inżynierii. Powstał w Świerku (dziś dzielnica Otwocka) i został uruchomiony w grudniu 1974 roku.

Reaktor nie będzie działał od 1 kwietnia do 8 maja 2025 r. Dlaczego? W poniedziałek, 31 marca, straciło ważność dotychczasowe zezwolenie Prezesa PAA na jego eksploatację.

Jakub Wiech, redaktor naczelny Energetyka24, alarmuje:

"Oznacza to, że przez ponad miesiąc jedyny działający w Polsce reaktor jądrowy nie będzie produkował molibdenu-99 - to radioizotop, najczęściej wykorzystywana w medycynie nuklearnej substancja tego rodzaju. Mniej więcej 70% procedur tej gałęzi medycyny opiera się na jej wykorzystywaniu. MARIA odpowiada za ok. 10% jej światowej produkcji; ok. 90–95% procent molibdenu-99 produkuje zaledwie 7 reaktorów."

Nie kryje oburzenia sytuacją. Wskazuje na systemowe zaniedbania i brak strategicznego podejścia do reaktora MARIA:

"Natomiast to, co jest zdecydowanie najpoważniejszym zagrożeniem dla tego reaktora to fakt, że Polska - jako państwo - ma go systemowo gdzieś. MARIA - według słów dyrektora NCBJ - to prawdopodobnie jedyna taka jednostka na świecie, która nie ma stałego finansowania. Dużą część jej potrzeb finansowych pokrywają granty, których wysokość jest różna. Ministerialna dotacja starcza na ok. 10% potrzeb MARII. Pensje pracowników (przede wszystkich: operatorów) odstają drastycznie od sektora prywatnego, więc ryzykujemy utratę tych świetnie wykształconych i doświadczonych ludzi. (...) Żeby rozwiązać wszystkie problemy finansowe Marii na cały rok, wystarczyłaby kasa, którą wydajemy w 14 dni na górnictwo" - dodaje. Sprawdź też: Obsługują jedyny polski reaktor atomowy i zarabiają grosze. Wysłali list do szefa Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Co dalej z reaktorem MARIA?

We wtorek (1 kwietnia) PAA przekazała, że "Prezes Państwowej Agencji Atomistyki wyda nowe zezwolenie na eksploatację reaktora badawczego MARIA po wykazaniu przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), że w obiekcie spełnione są wymagania dotyczące bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej i ochrony fizycznej".

NCBJ złożyło do PAA wniosek o wydanie zezwolenia na eksploatację reaktora badawczego MARIA wraz z wymaganymi dokumentami w dniu 20 sierpnia 2024 r. Wniosek składa się z ponad 30 dokumentów wraz z załącznikami