SYTUACJA OPANOWANA

Pożar hali na Modlińskiej w Warszawie. Jedna osoba w szpitalu. Jaka była przyczyna wybuchu ognia?

Gigantyczny pożar objął całą halę produkcyjno-magazynową przy ul. Modlińskiej 16 w Warszawie. Płonęły m.in. komponenty do produkcji i napraw łodzi oraz chemikalia, co utrudniało akcję gaśniczą. "Ze względu na wielkość obiektu oraz samego pożaru, działania trwały do godzin porannych. Brało w nich udział 31 zastępów" - przekazała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy. Przyczyny pożaru będą wyjaśniane.