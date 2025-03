Ogromny pożar magazynu na Białołęce. Wielka, czarna chmura nad Warszawą

Nowe informacje po ataku nożem w centrum Warszawy. Są zarzuty. Wiemy, co grozi podejrzanym

CO SIĘ ZMIENI?

Nowa linia kolejowa na Mazowszu. Tysiące osób zyska wygodny dojazd do Warszawy

Pożar na Białołęce. Czarna chmura nad Warszawą

Wielki pożar na warszawskiej Białołęce. Przy ul. Modlińskiej 14 wybuchł pożar w hali produkcyjnej zakładu wytwarzającego kajaki z laminatu. Ogień objął powierzchnię około 30 m², powodując gęste zadymienie, które jest widoczne z wielu rejonów miasta. Pierwszy ogień pojawił się w budynku w poniedziałek (31 marca) po godz. 20.

Duże siły strażaków walczą z ogniem, tym bardziej, że w kierunku centrum Warszawy zbliża się czarna chmura. Z tego powodu na miejscu jest grupa chemiczna. Jej zadaniem jest sprawdzenie czy istnieje zagrożenie dla mieszkańców Warszawy.

Jak obecnie wygląda sytuacja? - Właśnie dojechaliśmy na miejsce. Nasze zastępy przystępują to gaszenia pożaru. Jest to budynek magazynowy, produkcyjny, gdzie są składowane najprawdopodobniej kajaki i sprzęt do łódek - przekazał w rozmowie z TVN Warszawa mł. kpt. Radosław Leśnik ze stołecznej straży pożarnej.

Nie wiadomo, czy ktoś znajdował się w środku w chwili pożaru.

Źródło: własne / TVN Warszawa

Sonda Wiesz co robić w przypadku pożaru? Tak Nie