Wózek w kanale! Niecodzienna akcja ratunkowa straży miejskiej i policji

We wtorek (25 marca) wieczorem strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, którego wózek inwalidzki wpadł do kanału w Porcie Praskim. – 21-latek, będący osobą w kryzysie bezdomności, opuścił na chwilę wózek, aby przepakować swoje rzeczy. Wtedy doszło do nieszczęśliwego wypadku.Musiał zejść na chwilę z siedzenia, aby przepakować swoje rzeczy i wtedy wózek stoczył się do wody – relacjonuje stołeczna straż miejska.

Wózek utknął wśród konarów w lodowatej wodzie. Strażnicy miejscy uspokoili zdenerwowanego 21-latka i wezwali na pomoc kolegów z posterunku policji rzecznej. Z pomocą specjalistycznego sprzętu, funkcjonariusze z trudem wydobyli wózek z wody. Choć przemoczony i zabrudzony, wózek nadawał się do dalszego użytku.

Spadł z wózka inwalidzkiego podczas holowania. Niewyobrażalna tragedia na drodze

Na łamach „SE” opiswyaliśmy też inną historię. Szokujący wypadek miał miejsce w Ninkowie (pow. przysuski). Zginął w nim niepełnosprawny 92-latek. Mężczyzna spadł z wózka inwalidzkiego podczas holowania go przez auto.

