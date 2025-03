Tragedia nad jeziorem Dargin! Mężczyzna spłonął! Dwie osoby zatrzymane

"To pani syn mnie zabił!". Tak miał powiedzieć Roman J. do matki chłopca, którego śmiertelnie potrącił na pasach

Spis treści

Tragedia na jeziorze Dargin

Ofiara nie była osobą bezdomną - to mieszkaniec powiatu. Na razie nie ustalono jego tożsamości. - Ciało mężczyzny zostało ujawnione przez strażaków podczas akcji gaśniczej. Na tę chwilę tożsamość mężczyzny nie jest ustalona. Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia - przekazała w niedzielę st. post. Magdalena Hrynkiewicz z policji w Węgorzewie.

W poniedziałek sprawa nabrała tempa. Jak ustalił dziennikarz Super Expressu, policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn mogących mieć związek z dramatem. Śledczy dotarli do nagrań z monitoringu pobliskiej budowy - kamery objęły fragment terenu, na którym odnaleziono zwłoki.

Prowadzimy intensywne czynności z zatrzymanymi i tylko tyle mogę powiedzieć. Mamy zabezpieczone nagrania z monitoringu - poinformował Daniel Brodowski z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Trwa śledztwo w sprawie śmierci mężczyzny

Czy to była brutalna zbrodnia? Czy mężczyzna został pozostawiony na pewną śmierć w ogniu? Jeżeli okaże się, że zatrzymani przyczynili się do tragedii, mogą usłyszeć zarzuty z art. 155 Kodeksu karnego. Grozi im nawet 5 lat więzienia. Do sprawy wrócimy w olsztyńskim oddziale "Super Expressu".

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].