Śmierć na drodze

Powrót do domu zmienił się w koszmar. Piękna Patrycja zginęła w wypadku w Mszanie Dolnej

Tego dnia warunki na drogach Małopolski były koszmarne. W regionie zaczęły się ulewy, które potem spowodowały powodzie. To właśnie wtedy - w nocy z 12 na 13 września - doszło do makabrycznego wypadku w Mszanie Dolnej. Młodzi ludzie wracali ze spotkania do swoich domów. Na łuku drogi wypadli z jezdni, zderzyli się z mercedesem a następnie wylądowali w przydrożnym rowie. 18-letnia Partycja nie przeżyła wypadku.