Nadchodzi potężna zmiana w pogodzie. Na mapie pojawiło się pierwsze zero. Znamy datę

Rozpoczęła się kalendarzowa jesień i pogoda - jak na zawołanie - przynosi Polakom konkretne ochłodzenie. Z prognozy synoptycznej IMGW na ostatni tydzień września wynika, że wyraźny spadek temperatur odczujemy w sobotę (28.09.2024 r.). W najcieplejszym momencie dnia, na Mazowszu termometry pokażą 17 stopni. Podobnie będzie w niedzielę. To rzecz jasna prognozy na porę dzienną, a nocami zmierzymy się z powszechnie nielubianymi przymrozkami. Po zachodzie słońca na pewno przydadzą nam się ciepłe kurtki. Na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej znajdziemy m.in. wyliczenia modelu WRF-GFS Medium. Pokazuje on, że na południowych krańcach Polski temperatury spadną do 1-2 stopni Celsjusza.

Pierwsze zero tej jesieni. Zimny podmuch w prognozach pogody

Wspominany wyżej model WRF-GFS Medium pozwala ekspertom przeanalizować prognozy średnioterminowe. Bardzo ciekawie wyglądają mapy, pokazujące temperaturę minimalną 1 października. Pierwszy dzień tego miesiąca, na południu województwa małopolskiego pokazuje 0 stopni. To wartości kojarzone przede wszystkim z zimową porą roku.

Prawdopodobieństwo wystąpienia wskazanych wartości może ulec zmianom, zwłaszcza w przypadku terminów odległych od terminu startu modelu (> 7 dni).👉 przyszły tydzień (około 28 września) #ochłodzenie🌡️📉#IMGW #IMGWCMM pic.twitter.com/EK0HZsumPv— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) September 22, 2024

W ciągu dnia temperatury nie będą straszyć zimowymi wartościami. Najcieplej powinno być w Kujawsko-Pomorskiem i na zachodzie kraju - do 15 stopni. Z prognoz długoterminowych na październik 2024 roku wynika, że pod koniec miesiąca czeka nas wyraźne ochłodzenie - temperatury w ciągu dnia będą jednocyfrowe. Jesienny miesiąc na pewno przyniesie opady deszczu i silniejsze podmuchy wiatru, ale gwałtownych zjawisk nie powinno być przesadnie dużo.

Liczba dni z burzami powinna być mniejsza niż we wrześniu, co ma wynikać z faktu, iż na ogół znajdziemy się w stabilnych masach powietrza. Jednak zjawiska burzowe możliwe są w warunkach spływu chłodniejszych, chwiejnych mas powietrza i okresami cieplejszych w zasięgu linii zbieżności i frontów atmosferycznych. Na ogół nie powinny być to tak intensywne i liczne zjawiska burzowe jak w miesiącach letnich, ale mogą się zdarzyć - informuje Arkadiusz Wójtowicz z serwisu fanipogody.pl.

Prognozy na październik będziemy omawiać w kolejnych dniach. W naszym serwisie przedstawimy najciekawsze wnioski z rozmowy z przedstawicielami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

