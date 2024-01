i Autor: Pixabay Zdjęcie ilustracyjne

Kuriozum

W środku nocy pieszy chodził po autostradzie A4. Tak się tłumaczył policji

Policja interweniowała na autostradzie A4 z powodu mężczyzny, który w środku nocy chodził po pasie awaryjnym. W dodatku miał na sobie ciemne ubrania, co utrudniało kierowcom dostrzeżenie go. 53-latek tłumaczył się w kuriozalny sposób. Pieszy został ukarany przez policję mandatem, ale funkcjonariusze zawieźli go do domu.