Pogrzeb Daniela Jarosza. Zbiórka na sprowadzenie do Polski ciała byłego piłkarza Hutnika Kraków

Ta śmierć wstrząsnęła krakowskim środowiskiem piłkarskim. Tuż przed końcem starego roku w wieku 36 lat zmarł Daniel Jarosz. Były sportowiec po zakończeniu przygody z piłką nożną wyjechał do Anglii. Zmarł w Londynie, dlatego bliscy muszą sprowadzić jego ciało do Polski, co wiąże się z dużymi kosztami. Na portalu pomagam.pl powstała zbiórka na ten cel (kliknij w link). Potrzeba 20 tysięcy złotych.

- Z głębokim smutkiem informujemy, że niespodziewanie odeszła od nas ukochana osoba, brat Daniel Jarosz. W związku z tą tragiczną stratą, organizujemy zbiórkę na pokrycie kosztów pogrzebu, aby pomóc w godnym pożegnaniu naszego ukochanego brata i ojca . Każda forma wsparcia będzie serdecznie doceniona przez rodzinę i przyjaciół. Dziękujemy za okazane serce w trudnych chwilach.... - piszą bliscy Daniela.

Zbiórka spotkała się z natychmiastowym odzewem. W przeciągu dwóch dni wsparło ją ponad 100 osób. Dzięki temu udało się zebrać już ponad połowę wymaganej kwoty.

