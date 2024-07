Syreny alarmowe w Tarnowie zostaną uruchomione 1 sierpnia. To nie ćwiczenia!

Jak co roku, 1 sierpnia w Tarnowie zostaną uruchomione syreny alarmowe. To forma hołdu składanego bohaterskim uczestnikom Powstania Warszawskiego. Przypomnijmy, że w czwartek przypada 80. rocznica rozpoczęcia nierównej walki powstańców z niemieckimi okupantami. Syreny zawyją o godz. 17.00, upamiętniając Godzinę W. Dla mieszkańców jest to sygnał, by na chwilę zatrzymać się i uczcić bohaterów narodowych. Pamiętajmy, że w tym przypadku sygnał alarmowy nie będzie oznaczał żadnego zagrożenia, ani jakichkolwiek ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej.

Program uroczystości patriotycznych w Tarnowie

W związku z 80. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego w Tarnowie odbędą się uroczystości patriotyczne. Ich początek nastąpi o godz. 17.00 w kościele księży filipinów przy ul. Piłsudskiego. Po zakończeniu mszy świętej uczestnicy przejdą pod Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie zostaną złożone kwiaty.

O godz. 18.45 w ogrodzie sensorycznym Parku Strzeleckiego rozpocznie się wielopokoleniowe śpiewanie piosenek i pieśni patriotycznych. W razie niesprzyjającej pogody wydarzenie zostanie przeniesione do budynku Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.

