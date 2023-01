Ważne ogłoszenie biskupa tarnowskiego. Na dłuższy czas wyjeżdża za granicę

Tutaj kościoły wypełniają się co niedzielę. To najpobożniejsze diecezje w Polsce

Andrzej Jeż wyjeżdża do Afryki. Ważne ogłoszenie biskupa tarnowskiego

Biskup tarnowski Andrzej Jeż wyjeżdża do Afryki z wizytą pasterską. Hierarcha stanie na czele kościelnej delegacji, w której będzie również uczestniczył biskup kielecki Jan Piotrowski (były misjonarz i duchowny diecezji tarnowskiej). Diecezjalne radio RDN informuje, że w programie wizyty znajdują się między innymi: msza święta w stolicy Konga - Brazzaville, konsekracja kościoła w diecezji Dolisie oraz msza św. z okazji 25. rocznicy śmierci ks. Jana Czuby. To pochodzący z diecezji tarnowskiej misjonarz, który w 1998 roku został zamordowany w kongijskim mieście Loulombo. Od 2009 roku toczy się proces beatyfikacyjny ks. Jana Czuby. Z kolei w maju tego roku minie 50 lat od wyjazdu pierwszych trzech księży z diecezji tarnowskiej do Konga. Był to początek działalności misyjnej Kościoła tarnowskiego.

W związku z wyjazdem biskupa tarnowskiego do Afryki, kuria wydała ważny komunikat. Przez cały luty ordynariusz diecezji tarnowskiej nie będzie przyjmował petentów. Z harmonogramu umieszczonego na stronie internetowej diecezji tarnowskiej wynika, że ostatnią publiczną aktywnością bp. Andrzeja Jeża przed wyjazdem do Afryki będzie odprawienie mszy święte oraz wygłoszenie homilii w tarnowskiej katedrze, z okazji rocznicy poświęcenia tej bazyliki.

