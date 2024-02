Tarnów. Mieszkańcy dużego osiedla nie mają wody. "Pilne prace przy sieci"

Mieszkańcy osiedla Legionów w Tarnowie muszą uzbroić się w cierpliwość. W środę, 21 lutego wodociągi wstrzymały dostawy wody na to osiedle, tłumacząc się koniecznością przeprowadzenia "pilnych prac przy sieci wodociągowej". Zgodnie z informacją spółki utrudnienia potrwają do godz. 18.00. Niestety wody w kranach może nie być jeszcze dłużej. Wodociągi zastrzegają, że utrudnienia mogą się przedłużyć jeśli dojdzie do wystąpienia "nieprzewidzianych okoliczności".

