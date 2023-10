Wybory 2023

Wybory parlamentarne 2023. Tak głosują mieszkańcy Tarnowa

Krystian Janik 16:27

Wybory 2023. Lokale wyborcze w Polsce zostały otwarte w niedzielę, 15 października, o godzinie 7:00. Już wtedy do urn wyborczych, aby zagłosować na swoich kandydatów do Sejmu i Senatu, ruszyli pierwsi mieszkańcy Tarnowa. Głosowanie zakończy się o godzinie 21:00. Do tego czasu obowiązuje cisza wyborcza oraz referendalna.