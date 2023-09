i Autor: Małopolska Policja Okoliczności zgonu kobiety nie są jeszcze znane. Wiadomo, że miała 50-60 lat.

Wyniki badań DNA

Zwłoki kobiety znalezione w korycie Wisły. Jest odpowiedź na kluczowe pytanie

Instytut Genetyki Sądowej w Bydgoszczy po profilu DNA zidentyfikował zwłoki znalezione w miejscowości Strojców (powiat dąbrowski). Ciało znajdowało się w korycie Wisły. Wiadomo już, że należało do 67-latki poszukiwanej przez policjantów z Bierunia (woj. śląskie). Wstępnie wykluczono, by do jej śmierci przyczyniły się inne osoby.