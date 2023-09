Okna najwyższej jakości na każdą kieszeń?! Sprawdź, co proponuje firma "Kowalski Okna"

Opel uderzył w słup energetyczny. 18-latek nie żyje, 15-latka trafiła do szpitala

W czwartek, 21 września przed godziną 20 na drodze gminnej w Bobrownikach Wielkich doszło do wypadku drogowego z udziałem samochodu osobowego. Na miejsce zostali skierowani ratownicy medyczni, a także druhowie z jednostek ochotniczych i strażacy z Państwowej Straży Pożarnej z Tarnowa. Do wypadku zostali również skierowani policjanci z wydziału ruchu drogowego tarnowskiej komendy. Strażacy wycinali uwięzione osoby w samochodzie, a będący na miejscu lekarz stwierdził śmierć kierującego, natomiast ranna pasażerka została zabrana do tarnowskiego szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Na miejsce została skierowana grupa dochodzeniowo-śledcza, w skład której weszli: prokurator, biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków komunikacyjnych, a także policjanci pionu dochodzeniowo-śledczego i technik kryminalistyki. Policjanci ustalili, że oplem corsą kierował 18-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego, a pasażerem siedzącym z przodu była 15-letnia dziewczyna również mieszkanka powiatu tarnowskiego.

Policja szuka świadków wypadku w Bobrownikach

Osoby będące bezpośrednimi świadkami tego wypadku lub posiadające wiedzę o nim, mogą powiadomić tarnowskich policjantów dzwoniąc do prowadzącego postępowanie asp. Pawła Wróbla tel. 47 831 1380 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres e-mail: [email protected]

Tragiczny wypadek w Rudnej Małej. Zginęło 2 podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy z Dębicy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.