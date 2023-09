Konrad Berkowicz z Krakowa kandydatem do Sejmu 2023. Weźmie udział w debacie "Super Expressu"

W Tatrach Wysokich zaginął 50-letni turysta. W poniedziałek ratownicy wznowią poszukiwania

Ratownicy Horskiej záchrannej služby i TOPR w poniedziałek, 25 września wznowią poszukiwania 50-letniego turysty z Polski, który w sobotę zaginął w Tatrach Wysokich. Ze zgłoszenia otrzymanego przez służby wynika, że mężczyzna miał samotnie schodzić z Lodowej Tarczy, gdy doznał poważnej kontuzji nogi i nie był w stanie kontynuować wędrówki. Ratownikom udało się skontaktować z mężczyzną, ten potwierdził obrażenia, ale nie był w stanie podać dokładnej lokalizacji, ani nie potwierdził przesłanego linku do lokalizacji. Później jego telefon był niedostępny.

Do akcji ratowniczej nie udało się wykorzystać śmigłowców. Uniemożliwiły to trudne warunki atmosferyczne, związane z dużym zachmurzeniem, wiatrem oraz deszczem. Wieczorem w niedzielę, 24 września akcję przerwano ze względu na zapadające ciemności i niemal zerową widoczność. Poszukiwania mają być kontynuowane dzisiaj, o ile pozwoli na to pogoda.

