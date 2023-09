Ilu kandydatów na księży w Krakowie? Znamy ostateczną liczbę

Konrad Berkowicz z Krakowa kandydatem do Sejmu 2023. Weźmie udział w debacie "Super Expressu"

Siedmiu kandydatów na księży w archidiecezji krakowskiej. To mniej niż w zeszłym roku

Wrześniowy etap rekrutacji do krakowskiego seminarium duchownego był zdecydowanie bardziej owocny niż lipcowy, dlatego w tym roku archidiecezja krakowska ma siedmiu kandydatów do kapłaństwa, choć w pierwszym etapie zgłosił się tylko jeden kandydat. Nowi seminarzyści otrzymali od abp. Marka Jędraszewskiego suscepty, czyli dokumenty potwierdzające przyjęcie ich prośby o rozpoczęcie formacji. W zeszłym roku do seminarium wstąpiło dziewięciu mężczyzn chcących zostać kapłanami i pochodzących z archidiecezji krakowskiej.

– Życzę, aby ten czas był dla was bardzo udany pod względem otwarcia się na Pana Boga i drugiego człowieka, także między wami nawzajem, żebyście tworzyli dobry zespół młodych ludzi, którym naprawdę zależy na Kościele, którym zależy na dobru Kościoła i jego rozwoju - powiedział nowym seminarzystom abp Marek Jędraszewski.

W Krakowie do święceń kapłańskich będzie się również przygotowywać ośmiu kandydatów z diecezji bielsko-żywieckiej.

Studia w seminarium dłuższe o rok. Klerycy zaczynają od roku propedeutycznego

Wszyscy klerycy krakowskiego seminarium duchownego swoją formację rozpoczną od tzw. roku propedeutycznego. Celem etapu propedeutycznego jest przygotowanie do kolejnych okresów formacji podstawowej oraz studiów filozoficznych i teologicznych. Jak wyjaśnia archidiecezja krakowska, głównymi założeniami tego etapu są położenie solidnych podwalin pod życie duchowe wychowanków oraz ich systematyczna pogłębiona formacja ludzka. Kandydat, na koniec etapu propedeutycznego, powinien być zdolny do świadomego i dobrowolnego wyboru życia z Chrystusem.

