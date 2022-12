Zygmunt urządził żonie Janinie krwawą jatkę. 73-letnia kobieta nie żyje! Znaleźli narzędzie zbrodni

Dachował w przydrożnym rowie pod Tarnowem, a nie mogli go nigdzie znaleźć. Tajemnicze zniknięcie kierowcy

Życie na wolności go przerosło. 59-letni recydywista wytrzymał tylko 3 miesiące i znowu to zrobił

Tragedia pod Tarnowem. 73-letnia kobieta zamordowana przez swojego męża

W sobotę, 17 grudnia około godz. 1.00 w nocy 73-letnia mieszkanka gminy Dąbrowa Tarnowska została zamordowana przez swojego męża, będącego w tym samym wieku. Poszkodowana została kilkukrotnie raniona ostrym narzędziem w klatkę piersiową. Niestety pomimo działań podjętych przez ratowników, jej życia nie udało się uratować. Rzecznik Prokuratory Okręgowej w Tarnowie Mieczysław Sienicki przekazał portalowi kurierdabrowski.pl, że zaatakowana przez męża kobieta swoim krzykiem zaalarmowała dorosłego syna, mieszkającego razem z rodzicami, który przybiegł do ich pokoju. Zastał tam ojca Zygmunta, stojącego z nożem nad łóżkiem zakrwawionej żony Janiny. Śledczy znaleźli i zabezpieczyli narzędzie zbrodni. Nóż miał wówczas ułamaną rękojeść.

Zatrzymany 73-latek nie przyznał się do winy i nie był w stanie wyjaśnić przebiegu dramatycznych zdarzeń, do których doszło w jego domu. Z relacji bliskich wynika, że kilka miesięcy wcześniej Zygmunt przeszedł wylew krwi, co wpłynęło na jego zachowanie. Mężczyzna stał się pobudzony oraz agresywny. Podejrzany zostanie poddany badaniom psychiatrycznym, które określą stopień poczytalności.

Jaka kara grozi 73-letniemu mężczyźnie?

Zebrany materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi na postawienie 73-latkowi zarzutu zabójstwa. Wobec mężczyzny Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, na wniosek dąbrowskiej prokuratury, zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Zarzucone mężczyźnie przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karą 25 lat pozbawienia wolności albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.

Sonda Czy za zabójstwo powinna być kara śmierci? Tak Nie Nie mam zdania