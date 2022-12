Policjanci z Myślenic bohaterami! Weszli do płonącego budynku, by uratować 50-latka

Oszuści wykorzystują strach przed wezwaniem do wojska! Jedno kliknięcie może nas zrujnować

Policjanci weszli do płonącego domy, by uratować 50-latka

W niedzielę, 18 grudnia 2022 roku policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego mł. asp. Artur Łętocha i mł. asp. Andrzej Leżański od dyżurnego myślenickiej komendy otrzymali informacje, że z jednego z budynków w Myślenicach wydobywa się dym.

Budynek na co dzień jest opuszczony, a w związku z tym w okresie zimowym mogą przebywać tam osoby szukające schronienia przed mrozem. - Policjanci po dotarciu na miejsce od razu weszli do mocno już zadymionego budynku. Szybko zlokalizowali zdezorientowanego mężczyznę, który z uwagi na spore zadymienie nie mógł sam się wydostać, upewnili się, że poza nim nie ma nikogo w środku i wyprowadzili go na zewnątrz. Po chwili na miejscu pojawili się strażacy, którzy ugasili ogień - wyjaśnia rzecznik KPP w Myślenicach.

Uratowany 50-latek oświadczył, że przebywał w budynku i rozpalił ognisko, aby się ogrzać po czym zasnął. Kiedy się obudził, ogień był już tak duży, że nie mógł go opanować i nie wiedział co robić. W dodatku w budynku było ciemno, bo okna zabite są deskami.

Dzięki szybkiej i skutecznej reakcji służb nie doszło do tragedii i ogień nie rozprzestrzenił się. Mężczyzna nie wymagał pomocy medycznej.

