Młody kibol atakował przypadkowe osoby. Kolega wszystko nagrywał! "Namawiał go do dalszej agresji"

W Toruniu trwa 31. MFF EnergaCAMERIMAGE. Nagrodę Specjalną EnergaCAMERIMAGE dla Aktora odebrał nominowany dwukrotnie do Oscara amerykański aktor filmowy i telewizyjny Adam Driver. Gigant z Hollywood stawił się w grodzie Kopernika i opowiedział uczestnikom imprezy o filmie "Ferrari", w którym gra główną rolę. To jednak nie wszystko. 40-latek wyznał, że chciałby wcielić się w postać... Mikołaja Kopernika! Legendarny toruński astronom to postać fascynująca na wielu płaszczyznach. W Toruniu można obecnie podziwiać obraz Jana Matejki "Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem". W Muzeum Okręgowym pojawił się również Driver.

Zobacz też: Wspaniały obraz Matejki zaprezentowany w Toruniu. Oto "Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem"

Adam Driver w roli Kopernika? Zachwycił się dziełem Matejki

- Driver odwiedził toruński ratusz w towarzystwie dyrektora festiwalu Marka Żydowicza, operatora Robbiego Ryana, reżysera Volkera Schlöndorffa i byłego ministra kultury Waldemara Dąbrowskiego. Wszyscy byli pod olbrzymim wrażeniem dzieła Matejki. Być może to zainspirowało aktora do takiej deklaracji - powiedział naszemu dziennikarzowi Roman Tondel, zastępca dyrektora do spraw promocji ECF Camerimage. Zdjęcia z wizyty Drivera w Muzeum Okręgowym w Toruniu znajdziecie pod artykułem.

Trzeba przyznać, że podobieństwo między Driverem i Kopernikiem jest zauważalne. Na tegorocznym EnergaCAMERIMAGE pojawił się również Willem Dafoe, który wziął udział m.in. w uroczystym wmurowaniu kamienia węgielnego pod budowę studia Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage w Toruniu. Na piątek (17 listopada 2023) zaplanowano spotkanie z Seanem Pennem.