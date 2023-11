Kuba nie żyje, bo przy drodze nie ma chodnika? "Zawsze słyszałem, że nie ma na to pieniędzy"

Uroczysta gala otwarcia EnergaCAMERIMAGE odbyła się 11 listopada w CKK Jordanki. Prezydent Torunia nadał wybitnemu niemieckiemu reżyserowi, scenarzyście i producentowi filmowemu Volkerowi Schlöndorffowi Medal Honorowy „Thorunium”. To najwyższe odznaczenie, jakim gospodarz grodu Kopernika honoruje osoby szczególnie zasłużone dla Torunia. Nagrodę Specjalną Energa CAMERIMAGE dla Aktora odebrał nominowany dwukrotnie do Oscara amerykański aktor filmowy i telewizyjny Adam Driver. Statuetka Energa Camerimage dla Producenta ze Szczególną Wrażliwością Wizualną powędrowała do Jona Kilika. Nagrodę za Całokształt Twórczości wręczono Peterowi Biziou. W Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki odbył się pokaz "Biednych istot" Yorgosa Lanthimosa z udziałem operatora Robbiego Ryana oraz Willema Dafoe, który zagrał w tym filmie genialnego naukowca Godwina Baxtera.

Festiwal EnergaCAMERIMAGE potrwa do 18 listopada. Szczegóły i program są dostępne na stronie imprezy.

Kamień węgielny pod budowę studia Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage w Toruniu

12 listopada, w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego uczestniczyli m.in. były minister kultury, a obecnie dyrektor Teatru Wielkiego - Opery Narodowej Waldemar Dąbrowski, operator filmowy Adam Hollender, legendarny fotograf Ryszard Horowitz, wybitny reżyser Volker Schlöndorff, amerykański aktor Willem Dafoe, przedstawiciele firmy projektującej ECFC, przedstawiciele firmy ERBUD S.A., a także marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, prezydent Torunia Michał Zaleski, założyciel i dyrektor festiwalu EnergaCAMERIMAGE Marek Żydowicz oraz dyrektor ECFC Kazimierz Suwała. - Trzymajcie kciuki! Pamiętajmy o tym, że to w Toruniu powstaje obiekt dla filmu światowego i europejskiego - apelował prezydent Torunia, cytowany przez stronę UMT.

Budynek studia filmowego to pierwszy moduł Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage, mającego powstać na toruńskich Jordankach. Umowa na budowę studia filmowego ECFC została podpisana 4 października 2023 r. Finalnie powstanie Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage ma uzupełnić infrastrukturę terenu w sąsiedztwie Zespołu Staromiejskiego, wyznaczaną przez rangę dwóch sąsiednich obiektów: Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki i Centrum Sztuki Współczesnej. - Ten wzbogacony zasób kulturowy sprawi, że Toruń stanie się wielkim i poważnym ośrodkiem kultury w Europie i na świecie. To inwestycja, która przysporzy Toruniowi możliwości dalszego rozwoju, promowania miasta, zapewnienia miejsca jako ośrodka kulturalno-konferencyjnego. Budowa studia filmowego ma potrwać 22 miesiące i kosztować będzie ok. 89 mln zł netto - podkreślają przedstawiciele Urzędu Miasta Torunia w komunikacie dla prasy.

