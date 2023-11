Wybitny artysta przyjedzie do Torunia. "Najlepszy aktor swojego pokolenia"

1 listopada w Toruniu: Jak dojechać na cmentarz we Wszystkich Świętych? Mapy, parkingi, objazdy

Zastępca Dyrektora ds. promocji EnergaCAMERIMAGE Roman Tondel poinformował, że Adam Driver przedstawi uczestnikom festiwalu nominowany w tegorocznym Konkursie Głównym film "Ferrari" w reżyserii Michaela Manna. Krytycy cenią Drivera m.in. za wszechstronność, intensywność i emocjonalne zrozumienie. - Piękno kariery Adama Drivera wynika zarówno z tego, że jego wybory są wspaniale nieprzewidywalne, jak i z faktu, że współpracuje wytrwale z innymi filmowcami nad jak najpełniejszym wykorzystaniem języka wizualnego kina. Trudno wyobrazić sobie lepszego laureata Nagrody Specjalnej EnergaCAMERIMAGE dla Aktora, cieszymy się, że Adam Driver przybędzie już niedługo na Kujawy i Pomorze - przekazuje Tondel.

Adam Driver był nominowany do Oscarów za pierwszoplanową rolę w filmie "Historia Małżeńska" Noaha Bambucha i za drugoplanową rolę w dziele Spike'a Lee "Czarne bractwo. BlacKkKlansman". To nie pierwsze wybitne nazwisko, które widnieje na liście gości listopadowej imprezy. Do Torunia przyjadą m.in. Sean Penn, Krzysztof Zanussi i Werner Herzog. Impreza rozpocznie się 11 listopada i potrwa tydzień.