Gigant z Hollywood przyjedzie do Torunia. To dwukrotny laureat Oscara

Sean Penn w Toruniu. Pokaże nowy dokument na Camerimage

W drugiej połowie października informowaliśmy, że do Torunia przyjedzie Krzysztof Zanussi. Teraz przyszła kolej na wybitnego aktora, dwukrotnego laureata Oscara. Mowa o Seanie Pennie, który pokaże publiczności dokument "Superpower" o szokującej wojnie na Ukrainie.

- Zdjęcia do filmu rozpoczęły się na miesiące przed rosyjską inwazją na Ukrainę, a pierwotnym celem projektu było zrozumienie dziedzictwa protestów na Majdanie oraz drogi, jaką przeszedł aktor Wołodymyr Zełenski, by stać się nieustraszonym prezydentem Ukrainy. Jednak gdy to, co wydawało się nieprawdopodobne, stało się smutnym faktem, filmowcy, którzy znajdowali się 24 lutego w Ukrainie - nie tylko zrealizowali kilka wywiadów z Zełenskim, ale kręcili również ujęcia na froncie, tworząc wielowymiarowe spojrzenie na wojnę oraz jej wpływ na kraj i jego mieszkańców. Międzynarodowa premiera, nieukończonej jeszcze wersji Superpower, miała miejsce na tegorocznym festiwalu w Berlinie, a gotowy film zjeździł od tego czasu cały świat - poinformował z-ca dyrektora ds. promocji Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage Roman Tondel.

Twórcy festiwalu podkreślają, że festiwal ceni sobie apolityczność, ale od momentu ataku Rosji na Ukrainę, "starał się pomóc na różne sposoby ukraińskim przyjaciołom, sprowadzając między innymi do Torunia na ubiegłoroczną edycję wydarzenia Międzynarodowy Festiwal Filmów Etnograficznych OKO oraz Ukraiński Festiwal Sztuki Operatorskiej KINOKO".

W tym roku wątek ukraiński na festiwalu ma wybrzmieć z racji wizyty w Toruniu Seana Penna. Weźmie on udział wraz z producentem Billym Smithem w konferencji prasowej po seansie "Superpower". Penn w 2004 roku dostał Oscara za rolę w "Rzece tajemnic", a drugiego cztery lata później za rolę w Gusa Van Santa w "Obywatelu Milku". 31. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Camerimage odbędzie się 11-18 listopada w Toruniu.