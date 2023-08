Bella Skyway 2023 w Toruniu: Zmiany w organizacji ruchu, parkingi, autobusy

14. Bella Skyway Festival w Toruniu 15-19 sierpnia 2023 r.

Popularna świetlna impreza Bella Skyway Festival odbędzie się już po raz czternasty. W tym materiale omówiliśmy program, najważniejsze atrakcje i imprezy towarzyszące Skyway 2023. Przedstawiciele Urzędu Miasta Torunia informują też o zmianach w organizacji ruchu podczas Bella Skyway Festival. Przez pięć letnich wieczorów blask 26 świetlnych instalacji ożywi nocną scenerię miasta. Warto wiedzieć, gdzie pojawią się dodatkowe parkingi i co Toruń proponuje w kontekście komunikacji miejskiej. Pojawią się również utrudnienia w postaci obszarów wyłączonych z ruchu.

Zobacz zdjęcia z poprzedniej edycji Bella Skyway Festival w Toruniu. Działo się w grodzie Kopernika!

Bella Skyway 2023 w Toruniu: Parkingi dla mieszkańców i gości

Parking buforowy zostanie zlokalizowany na Placu Cyrkowym - ul. Przy Skarpie. Bilet - wraz z paragonem - uprawnia do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej do 5 osób od godz. 18.00 do godz. 1.00. Parking jest niestrzeżony i czynny od godz. 18.00 do godz. 00.30. Poza ww. parkingiem buforowym będzie dostępny odpłatnie parking przy targowisku przy ul. Szosa Chełmińska. Dojście piesze do centrum ok. 600 m.

Organizatorzy sugerują także korzystanie z dostępnych parkingów na zasadach, które na nich obowiązują, w tym m.in.: parkingu koło Auli UMK, parkingu koło Centrum BUMAR oraz parkingu koło Motoareny.

- Dojazd w czasie festiwalu będzie zapewniony poprzez dodatkowe kursy komunikacji zbiorowej. Będzie 46 kursów samych tramwajów, łącznie 76 kursów wszystkich linii, czyli 1, 4, 5. Będą one uruchamiane po godz. 20:00. Aż do północy będą te przejazdy się odbywały, także zapraszamy wszystkich uczestników festiwalu do tego, aby korzystali z komunikacji miejskiej, bo oferta przewozowa będzie bardzo bogata i myślę, że każdy kto będzie chciał skorzystać z naszego festiwalu będzie mógł sobie dojechać tramwajem czy liniami autobusowymi. Komunikacją miejską jest najlepiej, najtaniej i najpewniej - zapewnił dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia Marcin Kowallek.

Komunikacja miejska podczas Bella Skyway Festival 2023

Dodatkowe kursy tramwajów:

Linia nr 1:

z pętli Olimpijska: 19:55, 20:08, 20:19 20:35, 21:20, 21:45, 22:00, 22:05 22:35, 22:55, 23:15, 23:26, 23:30, 23:48, 0:00

z pętli Uniwersytet:19:47, 20:16, 20:26, 21:00, 21:13, 21:30, 21:41, 22:04, 22:16, 22:41, 22:56, 23:11, 23:21, 23:36, 23:45, 23:55.

Linia nr 5:

z pętli Motoarena: 21:10, 23:45, 0:06

z pętli Olimpijska: 20:13, 20:15, 23:26

Linia nr 4

z pętli Uniwersytet: 22:37, 23:07, 23:37, 0:07 - kursy skrócone do pętli Wschodnia

z pętli Wschodnia: 23:04, 23:34, 0:04

Dodatkowe kursy autobusów:

Dojazd:

linia nr 10 z pętli Rybińskiego o godzinie 20:18 tylko do Odrodzenia,

linia nr 20 z pętli Poznańska o godzinie 20:15 tylko do zajezdni,

linia nr 27 z pętli Wrzosy I o godz.: 20:00 i 20:20 tylko do Odrodzenia,

linia nr 30 z pętli Nad Strugą o godz.: 20:00 i 20:20

Powrót:

odjazdy z Odrodzenia przy Cinema City:

linia nr 11 w kier. Czerniewic o godz. 23:10 i 00:10

linia nr 20 w kier. Podgórza o godz. 23:10 i 00:10

odjazdy z pl. Rapackiego:

linia nr 10 w kier. Strobanda o godzinie 23:08 i 0:08

linia nr 27 w kier. Wrzosów o godz. 23:13 i 00:13

Z powodu zamknięcia Al. Solidarności autobusy zatrzymają się na ul. Odrodzenia na przystanku linii nr 12 (przy Miejskiej Przychodni Specjalistycznej).

Odjazdy z Placu św. Katarzyny:

linii nr 30 w kier. os. Nad Strugą o godz. 23:10 i 00:10.

Z powodu zamknięcia Al. Solidarności autobusy zatrzymają się na ul. Uniwersyteckiej na przy Miejskiej Przychodni Specjalistycznej).

W czasie Bella Skyway Festiwal od godziny 19:30 do 0:20, zawieszone zostanie funkcjonowanie węzła przesiadkowego w Al. Solidarności.

Tramwaje linii nr 1 pojadą objazdem przez Aleję Św. Jana Pawła II i Wały Gen. Sikorskiego (przystanki na ul. Wały gen. Sikorskiego).

Autobusy linii nr 30, 111 i 115 pojadą przez ulicę Uniwersytecką (przystanki na ul. Uniwersyteckiej przy Przychodni).

Autobusy linii nr 38 pojadą objazdem: Odrodzenia, Uniwersytecka, Wały gen. Sikorskiego (przystanki na ul. Uniwersyteckiej przy Przychodni)

Autobusy linii nr 10, 12, 13, 14, 20, 27, 32, pojadą objazdem: Al. św. Jana Pawła II, Czerwoną Droga, Odrodzenia, plac To-Mi-To, Grudziądzką (przystanki przy Czerwonej Drodze w kier. lewobrzeża, a na Odrodzenie w kier. Wrzosów).

Autobusy linii nr 31 w kierunku Wrzosów pojadą przez plac To-Mi-To i Grudziądzką.

Odjazdy autobusów nocnych o godzinie 23:35 realizowane będą z przystanków Odrodzenia.

Na trasie objazdu obowiązywać będą przystanki:

Odrodzenia przy Cinema City dla linii 10, 12, 13, 14, 20, 27 i 32 w kier. lewobrzeża,

Odrodzenia przy przychodni dla linii 10, 13, 20, 27, 31 i 32 w kier. Wrzosów,

Legionów (tymczasowy) dla linii nr 10, 20, 27, 31, 32 i 38 w kier. Wrzosów,

Uniwersytecka dla linii nr 30, 38, 111 i 115 w obu kierunkach.

Skyway 2023: Organizacja ruchu, ulice wyłączone na czas festiwalu

Toruński festiwal światła organizowany jest w obrębie toruńskiego Zespołu Staromiejskiego, co oznacza, że wszystkie atrakcje 14. Bella Skyway Festival. Toruń. Kujawsko-Pomorskie będzie można oglądać, poruszając się pieszo po gotyckim centrum miasta oraz jego bezpośrednim sąsiedztwie. Instalacje festiwalowe będą znajdować się w lokalizacjach ogólnodostępnych, wśród ulic i na budynkach Zespołu Staromiejskiego Wyjątkiem będzie wydzielona strefa zlokalizowana na Placu Rapackiego, na teren której wstęp będzie biletowany.

Wejście do strefy płatnej Plac Rapackiego znajdować się będzie na skrzyżowaniu ulic Pod Krzywą Wieżą oraz Ducha Świętego. Wyjście ze strefy znajdować się będzie przy alei św. Jana Pawła II na wysokości pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego. - Pomimo utrudnień w ruchu, mieszkańcy Zespołu Staromiejskiego będą mogli pieszo bez problemów dostać się do swoich posesji - zapewniają organizatorzy na stronie festiwalu.

Ulice wyłączone z ruchu i mapę festiwalową znajdziecie w tym miejscu!