Bella Skyway Festival 2023: Program, atrakcje, imprezy towarzyszące, ceny biletów

Bella Skyway Festival 2023 zaprasza mieszkańców Torunia i gości w dniach 15-19 sierpnia (wtorek-sobota). To już 14. edycja imprezy, która co roku przyciąga tłumy. Czego możemy się spodziewać w tym roku? Reporterka Radia ESKA Toruń rozmawiała o tym z Krystianem Kubjaczykiem z Toruńskiej Agendy Kulturalnej. - Instalacje będą rozsiane po całym zespole staromiejskim. Będzie m.in. iluminowana ulica Chełmińska, instalacja na Rynku Staromiejskim. Pojawi się też dużo mniejszych w takich miejscach, gdzie jeszcze nie byliśmy, bo też odkrywamy niby dobrze znane nam miasto. Są zakamarki, które podświetlone wywołują pozytywne emocje - powiedział Kubjaczyk.

Motyw przewodni 14. Bella Skyway Festival to „Marzyciele z zielonej planety”. Organizatorzy nie zapominają 550. rocznicy urodzin wybitnego astronoma Mikołaja Kopernika. - Ponieważ w naszym spojrzeniu był on osobą, która marzyła. Sięgał gwiazd, dzięki swojej wyobraźni był w stanie dostrzec, że Słońce jest w centrum, a nasza Ziemia krąży wokół niego. Chcemy zachęcić artystów, żeby spróbowali wyjść poza to, co widać, popatrzeć gdzieś dalej, odnaleźć otwarte krainy wyobraźni - podkreśla Alicja Grajek z TAK.

W programie Skyway 2023 mamy instalacje ogólnodostępne na terenie Zespołu Staromiejskiego, strefę płatną na Placu Rapackiego oraz wydarzenia towarzyszące. Bilety na płatną atrakcję kosztują 10 zł (w przedsprzedaży) i 15 zł podczas festiwalu.

Na terenie Zespołu Staromiejskiego zobaczymy m.in. iluminowany tramwaj, iluminację na Urzędzie Miasta Torunia, wideoart "Super Kopernik", "Mgławicę Baniek", "Łąkę marzeń", "Pink Mirage" i iluminację na Ratuszu Staromiejskim.

Strefa płatna na placu Rapackiego to atrakcje takie jak: "Disney100: Stulecie opowieści", "Disney100: Ponad czas". "ARstronomy". Wśród wydarzeń towarzyszących mamy m.in.: "Anielską plażę", "Dinner in the sky" i strefę foodtracków. Swój pokaz zaprezentuje również Toyota. Szczegółowe opisy atrakcji dostępne są w tym miejscu.

Skyway 2023: 14. edycja festiwalu światła w Toruniu

Organizatorami Bella Skyway Festival są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna. Sponsorem tytularnym wydarzenia są Grupa TZMO i marka Bella. Pod tekstem możecie zobaczyć zdjęcia z minionych edycji festiwalu światła. W kolejnych materiałach będziemy omawiać organizację ruchu, parkingów i komunikacji miejskiej podczas długiego weekendu i 14. Bella Skyway Festival. Po rozpoczęciu imprezy, w naszym serwisie znajdziecie fotorelacje i komentarze torunian.