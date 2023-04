Bella Skyway Festival wraca do korzeni! Turyści z całej Polski będą zadowoleni

Uczestnicy Bella Skyway Festival ostatnimi czasy głównie narzekali. Nie podobał im się podział na strefy, coraz droższe bilety i brak spektakularnych atrakcji. W zapowiedziach imprezy, która rozpocznie się 15 sierpnia 2023 roku mamy powiew optymizmu. Warto wspomnieć, że to będzie już czternasta edycja. Reporterka Radia ESKA Toruń rozmawiała o niej z Alicją Grajek z Toruńskiej Agendy Kulturalnej.

Zobacz zdjęcia z 13. edycji Bella Skyway Festival w Toruniu. Czy tegoroczne wydarzenie przebije zeszłoroczną imprezę?

Bella Skyway Festival 2023 w Toruniu: Bez wejściówek i stref!

- Na ten moment szukamy artystów, którzy chcieliby pokazać swoje dzieła w przestrzeni toruńskiej starówki. To przyjemne miejsce na przedstawianie instalacji świetlnych, czy mappingu 3d. Co roku swoje dostajemy zgłoszenia nie tylko od polskich artystów, ale również z takich krajów jak Francja, Singapur, Portugalia - mówi Alicja Grajek z Toruńskiej Agendy Kulturalnej.

Motyw przewodni 14. Bella Skyway Festival to „Marzyciele z zielonej planety”. Organizatorzy nie zapominają 550. rocznicy urodzin wybitnego astronoma Mikołaja Kopernika. - Ponieważ w naszym spojrzeniu był on osobą, która marzyła. Sięgał gwiazd, dzięki swojej wyobraźni był w stanie dostrzec, że Słońce jest w centrum, a nasza Ziemia krąży wokół niego. Chcemy zachęcić artystów, żeby spróbowali wyjść poza to, co widać, popatrzeć gdzieś dalej, odnaleźć otwarte krainy wyobraźni - podkreśla Grajek.

Przedstawicielka TAK dodaje, że chodzi również o ekologiczny wpływ na środowisko. Prace z mniejszym wytwarzaniem śladu węglowego, napędzające się same, korzystające ze światła odbitego, ładujące się w ciągu dnia są mile widziane. Co ważne dla uczestników - dziennikarz "Super Expressu" potwierdził, że nie będzie trzeba kupować biletów, aby wejść na teren 14. Bella Skyway Festival. Płatne mogą być pojedyncze instalacje, ale takie widywaliśmy również przed wybuchem pandemii COVID-19. Głównym punktem wydarzeń będzie toruńska starówka, choć nie zabraknie atrakcji w Dolinie Marzeń.

Organizatorami Bella Skyway Festival są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna. Sponsorem tytularnym wydarzenia są Grupa TZMO i marka Bella. Pod tekstem możecie zobaczyć zdjęcia z minionych edycji festiwalu Skyway.