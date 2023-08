Krwawy finał spotkania

Henryk zginął od ciosu nożem w serce. Zaskakujące słowa pasierbicy. "Tatuś..."

To było rodzinne spotkanie, miało być miłe. Takiego finału nikt się nie spodziewał. O tym, jak się skończyło policja dowiedziała się od Marzeny Ch. (32 l.). Ta przez telefon powiedziała, że "tatuś sam wbił sobie nóż w serce". Gdy przyjechało pogotowie, na ratunek dla Henryk Z. (+52 l.) było już za późno. Pozostali uczestnicy libacji trafili na policyjny dołek. Śledczy doszli do wniosku, że pasierbica nie ma z jego śmiercią nic wspólnego, jej mąż podobnie. Za kraty trafił za to Paweł M. (40 l.)