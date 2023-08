i Autor: Shutterstock

Straszne!

Krwawy finał libacji we Włocławku. Dźgnął gospodarza nożem! Ofiara nie żyje

Zaprosił ich do swojego mieszkania we Włocławku. Miało to być przyjemne popołudnie, z alkoholem w tle. Tymczasem kłótnia zakończyła się w najgorszy możliwy sposób. Gospodarz został dźgnięty nożem przez kompana od kieliszka. Napastnik usłyszał zarzut zabójstwa.