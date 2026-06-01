Jamniki opanowały Toruń! Zobaczcie zdjęcia bohaterów i uczestników efektownej parady

Zlot Jamników i efektowna parada w Toruniu

Najdłuższa parada z udziałem jamników przeszła przez Toruń. Już gdy zapowiadaliśmy to wydarzenie, mieszkańców opanowały pozytywne emocje. Organizatorka Zlotu Jamników Dagmara Pająk spodziewała się znakomitej frekwencji i nie zawiodła się. - Szacowaliśmy, że jamniczków będzie dużo, ale nie spodziewaliśmy się dosłownie fali - powiedziała Pająk, którą na miejscu spotkała reporterka Radia ESKA Toruń.

- Pablo założył garnitur wyjściowy. Jamnik do jamnika dość podobny, a chciałyśmy, żeby się wyróżniał - mówiły toruńskiej dziennikarce uczestniczki wydarzenia. Nie zabrakło pomysłowych psich przebrań - królowali psi kowboje, księżniczki i kolorowe skrzydła. - Bardzo mi się podoba. Jest dużo jamników, ale przede wszystkim ludzi, którzy się integrują - dodał inny z uczestników. - Jestem wielką fanką jamników, marzyłam żeby przyjechać i w końcu mi się udało - usłyszeliśmy od kolejnej z uczestniczek.

Zlot jamników odbył się w Toruniu po raz trzeci i z pewnością nie ostatni. Głównym celem było zebranie pieniędzy na Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu i promowanie adoptowania psów. Uczestnicy mogli zjeść pysznego hot-doga i/lub zrobić sobie tatuaż z jamnikiem. Ekspercką wiedzą i wykonaniem służyła ekipa artystów ze Studia R1 Fani niskopodłogowców nie zawiedli. Zapraszamy do obejrzenia galerii ze zdjęciami. Autorką jest Marta Łazarska z Radia ESKA Toruń.

- Jamniki to wyjątkowe psy. Nie jestem właścicielką, bo to one mają mnie, ale to już dwa jamniki - Szczepan i Urszula. Właściciele wiedzą o czym mówię. Są totalnie szaleni na punkcie piesków. Trzeba mieć wyobraźnie, żeby pokochać takiego niskopodłogowca - podkreślała w rozmowie z Radiem ESKA Toruń Dagmara Pająk.

