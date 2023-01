Legendarni polscy muzycy wystąpią w Toruniu. Przed nami magiczny koncert

To nie koniec?!

Takie koncerty uwielbia toruńska publiczność. Old Breakout to zespół firmowany przez Tadeusza Trzcińskiego oraz Bogusława Macieja Kubickiego - muzyków występujących z Tadeuszem Nalepą w Breakout. Grupa wykonuje utwory Tadeusza Nalepy z tekstami Bogdana Loebla. Poniedziałkowe wydarzenie jest biletowane. Start o godzinie 19. Kolekcjonerskie wejściówki na koncert zespołu Old Breakout są dostępne w przedsprzedaży w cenie 55 zł.

Toruń. Old Breakout w Pameli. Jak kupić bilety?

Bilety można kupić w Hard Rock Pubie Pamela (Toruń, ul. Legionów 36). Można je również zarezerwować pisząc na adres mailowy hrppamela@gmail.com i po uprzedniej wpłacie na konto odebrać przed koncertem. Ilość kolekcjonerskich wejściówek jest ściśle limitowana.

Tadeusz Trzciński

Legendarny harmonijkarz współtworzący z Tadeuszem Nalepą zespół Breakout Wziął udział w nagraniu najważniejszych płyt tej grupy: "Blues", "Mira", "Karate" oraz "Ogień". Urodzony jeszcze przed Powstaniem Warszawskim, Tadeusz Trzciński uważany jest za prekursora harmonijki ustnej w Polsce. Jest również jednym z czołowych realizatorów dźwięku. Nagłaśniał europejskie trasy koncertowe wielu polskich gwiazd. Jest jedynym żyjącym muzykiem zespołu Breakout prawnie umocowanym do używania nazwy Breakout.

Bogusław Maciej Kubicki

Gitarzysta basowy od 1978 roku występujący w zespole Breakout. Z Tadeuszem Nalepą nagrał płytę "To mój blues". Współpracował także m.in. z Izą Trojanowską, Ireną Jarocką, Feliksem Andrzejczakiem, Jankiem Borysewiczem i Markiem Surzynem.

W grupie Old Breakout występują również:

Marcin Kołdra - wokal / gitara,

Sławek Burakowski - gitara,

Łukasz Biliński - perkusja.

