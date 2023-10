Niespodziewane zwycięstwo w delegacji! Udany debiut w Twardych Piernikach

PGE Spójnia Stargard - Arriva Twarde Pierniki Toruń 73:84 (18:20, 23:26, 19:21, 13:17)

PGE Spójnia Stargard: Devon Daniels 21, Aleksandar Langović 17, Adam Brenk 12, Karol Gruszecki 11, Stephen Brown 4, Benjamin Simons 4, Mark Mboya Kotieno 2, Sebastian Kowalczyk 2, Dominik Grudziński 0, Damian Krużyński 0.

Arriva Twarde Piernik tgoruńi: Wojciech Tomaszewski 16, Aaron Cel 12, Bartosz Diduszko 10, Arik Smith 10, Mate Vucić 10 (10 zb.), Goran Filipović 9, Aljaz Kunc 9, Trey Diggs 8, Hubert Lipiński 0.

10+1 Mate Vucicia, minimalnie lepsi w każdej z kwart - kibice Arriva Twardych Pierników, którzy wybrali się na mecz wyjazdowy, wracali do grodu Kopernika w dobrych humorach. Torunianie odnieśli trzecie zwycięstwo w tym sezonie, ale wydaje się, że z dotychczasowych jest ono najcenniejszym. Warto też zwrócić uwagę na 16 punktów Wojciecha Tomaszewskiego. Tym razem podopieczni Srdjana Suboticia nie zafundowali fanom horroru, rodem z meczu z Czarnymi Słupsk. Gdyby nie domowa porażka z Dzikami Warszawa, to początek sezonu 2023/24 wielu uznałoby za bardzo dobry. Nadal jednak prezes Piotr Barański i jego ludzie nie mają na co narzekać. Spójnia przegrała drugie spotkanie w bieżącej kampanii i nie pomógł jej nawet świetny występ Devona Danielsa, autora 21 punktów. Oba zespoły legitymują się takim samym bilansem - 3 wygrane i dwie porażki.